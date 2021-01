Vida Urbana Vacinas já distribuídas atendem 7% dos públicos prioritários Até o momento, foram encaminhadas aos estados 8,9 milhões de doses

As vacinas contra a covid-19 distribuídas até o momento são suficientes para imunizar 7% dos públicos prioritários definidos no plano de imunização contra a doença. O balanço foi apresentado em debate virtual reunindo representantes do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (...