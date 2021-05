Vida Urbana Vacinas da Pfizer estão previstas para chegar ao Tocantins na madrugada desta terça-feira Devido a necessidade do imunizante permanecer em baixa temperatura, as doses serão destinadas apenas ao município de Palmas

Está prevista para a madrugada desta terça-feira, 11, a chegada de 8.190 doses da vacina Pfizer, em Palmas. Conforme a Secretaria Estadual da Saúde (SES), o público-alvo é a população com comorbidades, as gestantes, puérperas e pessoas com deficiências permanentes. Ainda conforme a SES, as vacinas serão encaminhadas a Gerência Estadual de Imunização, em Palmas, onde o...