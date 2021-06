Vida Urbana Vacinados com a primeira dose da AstraZeneca até 29 de março podem agendar segunda dose em Palmas Esse público é composto por trabalhadores da saúde e idosos

As pessoas vacinadas com a primeira dose da vacina AstraZeneca contra a Covid-19 até o último dia 29 de março já podem agendar a aplicação da segunda dose do imunizante. A liberação aconteceu nesta quinta-feira, 17, e esse público é composto por trabalhadores da saúde e idosos, que devem agendar a vacinação no sistema de agendamento da Secretaria Municipal da Saúde d...