Vida Urbana Vacinada nos EUA, tocantinense alerta sobre cuidados com a covid-19 Fisioterapeuta foi imunizada no último dia 16, tomará a segunda dose no dia 6 de janeiro e se diz atenta para não se infectar nem à sua mãe e amigos

Enquanto no Brasil a pandemia é tratada com desdém por alguns, vira motivo de briga política para outros e ainda não se sabe ao certo quando começa a vacinação contra a covid-19, a fisioterapeuta tocantinense Mônica Damasceno de Freitas, 34 anos, não escondeu a emoção e um certo alívio ao tomar a primeira dose da vacina Pfeizer no último dia 16, no Texas Children’s H...