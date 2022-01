Vida Urbana Vacina para crianças será distribuída na 2ª quinzena de janeiro, diz Queiroga Segundo membros do Ministério da Saúde, as vacinas começam a chegar a partir do dia 10 de janeiro, mas elas precisam passar pelo processo de segurança antes de serem distribuídas

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que as vacinas contra Covid para crianças devem ser distribuídas para os estados na segunda quinzena de janeiro. "Na segunda quinzena elas começam a chegar e serão distribuídas como nós temos distribuído", disse em conversa com jornalistas nesta segunda-feira (3). Segundo membros do Ministério da Saúde, as vacinas ...