Vida Urbana Vacina de Oxford será testada pela primeira vez em crianças e adolescentes Imunizante a partir de agora também será testado em crianças e adolescentes, com idades entre 6 e 17 anos

A Universidade de Oxford anunciou nesta sexta (12) que a vacina produzida pela instituição em parceria com a farmacêutica AstraZeneca será testada a partir de agora também em crianças e adolescentes, com idades entre 6 e 17 anos. É o primeiro estudo a incluir essa faixa etária. O ensaio clínico de fase 2 contará com 300 voluntários, sendo que 240 deles vão recebe...