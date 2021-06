Vida Urbana Vacina da Pfizer recusada por Bolsonaro custava 50% do pago por EUA e Europa Vacinação antecipada teria evitado mortes e os prejuízos bilionários provocados pelo fechamento da economia

O governo Jair Bolsonaro recusou vacinas da Pfizer no ano passado à metade do preço pago por Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia. Consideradas caras em agosto de 2020 pelo então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, até 70 milhões de doses da Pfizer poderiam ter sido entregues a partir de dezembro por US$ 10 cada. A vacinação antecipada teria evitado mor...