Vacina da Pfizer neutraliza ômicron com 3 doses, diz empresa

A BioNTech e a Pfizer informaram nesta quarta-feira (8) que três doses de sua vacina contra Covid-19 neutralizaram a variante ômicron do novo coronavírus em um teste de laboratório. Além disso, segundo as empresas, seria possível oferecer uma versão do imunizante para a nova cepa em março de 2022, caso seja necessário. Na primeira declaração oficial dos fabricantes sobre ...