Vida Urbana Vacina CoronaVac já está no Tocantins e segue para o Laboratório Central Aeronave da Polícia Federal trouxe o primeiro carregamento da imunização; solenidade no Lacen informará detalhes do plano logístico e deve ocorrer a vacinação da primeira pessoa no Tocantins

Desembarcou no final da tarde desta segunda-feira, 18, no Aeroporto de Palmas, o primeiro carregamento da vacina CoronaVac, aprovada em caráter emergencial no último domingo, 17, pela Anvisa. Na manhã desta segunda-feira, no instagram, o governador do Tocantins, Marro Carlesse (DEM), postou uma foto dentro do depósito com os imunizantes no aeroporto de Gua...