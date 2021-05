Vida Urbana Vacina contra a Covid será ofertada em oito pontos de Palmas neste feriado de aniversário da Capital público alvo nesta ação serão pessoas sem comorbidades com 60 anos ou mais, pessoas com comorbidades, 45 a 49 anos; pessoas com deficiência permanente acima de 18 anos; pessoas imunossuprimidas (pacientes com HIV, oncológicos ou outra doença imunossupressora) acima de 18 anos

Nesta quinta-feira, 20, das 9 às 14 horas, a Saúde de Palmas ofertará vacinação contra a Covid-19 no Ginásio da Ulbra. Durante o feriado, a pasta irá vacinar, no total, em oito pontos na cidade. O público alvo nesta ação serão pessoas sem comorbidades com 60 anos ou mais, pessoas com comorbidades, 45 a 49 anos; pessoas com deficiência permanente acima de 18 anos; ...