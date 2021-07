Vida Urbana Vacinação passa de 770 mil doses aplicadas: veja o desempenho dos grupos nas maiores cidades Paraíso é que mais vacinou por faixa etária e Palmas a que menos vacinou por idade; capital também tem a menor vacinação nos trabalhadores industriais

Com mais de 776.467 vacinas aplicadas até a quinta-feira, 22, segundo o Portal Integra, do governo estadual, o JTo cruzou dados deste portal com o OpenDataSus para mostrar o desempenho das principais cidades na vacinação proporcional dos grupos prioritários em relação ao total de vacinados. Segundo o governo do Estado, a distribuição das vacinas tem obedecido ao critério da ...