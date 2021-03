Vida Urbana Vacinação para idosos acima de 67 anos gera longa fila, mas com esperança de dias melhores Após alta procura pela vacina, o município informou que ocorrerá um novo drive-thru para o público acima de 67 anos na próxima quinta-feira, 1º de abril

O interesse dos idosos acima dos 67 anos pela vacinação contra a Covid-19 gerou fila de aproximadamente quatro quilômetros de extensão, com veículos, nesta terça-feira, 30, no ponto de imunização por drive thru no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, na quadra 302 sul em Palmas. Os motoristas se enfileiraram até depois da Estação Xambioá, que fica na Quadra 602 S...