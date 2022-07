Vida Urbana Vacinação para crianças de 3 e 4 anos inicia no Tocantins Palmas, Araguaína e Paraíso do Tocantins começaram a vacinação contra a Covid-19 para o público infantil

Começou na manhã desta quinta-feira, 21, a vacinação contra a Covid-19 para crianças de 3 e 4 em Palmas e Araguaína. O esquema vacinal começou após a orientação da Secretaria de Estado da Saúde (SES) para que os municípios com vacinas da CoronaVac em estoque começassem a vacinar as crianças. O município de Paraíso do Tocantins iniciou a vacinação na quarta-feira, 2...