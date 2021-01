Vida Urbana Vacinação nacional contra Covid deve ser antecipada e doses chegam no TO às 17h50 nesta segunda, 18 Após governadores e ministro entraram em acordo antes de evento para distribuição de vacinação governador tocantinense anunciou horário nas redes sociais

Atualizada Às 15:15 A vacinação nos estados deve ser antecipada, começando já nesta segunda-feira, 18. Governadores propuseram ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, adiantar o início do processo, que a princípio ocorreria apenas a partir de quarta, 20. O acordo se deu antes de evento nesta segunda, 18, no centro de logística do Ministério da Saúde, em Guarulhos,...