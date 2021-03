Vida Urbana Vacinação de idosos acima dos 67 anos começa nesta quarta em Araguaína Imunização acontece em sistema drive thru no Parque de Exposições e na quinta-feira, 1º, as doses já estarão disponíveis nas unidades de saúde

A Secretaria Municipal da Saúde de Araguaína começa a vacinar contra a Covid-19 os idosos de 67 a 69 anos nesta quarta-feira, 31, por meio do sistema drive thru. Essa ação para a nova faixa etária acontecerá das 8 às 17 horas no Parque de Exposição de Araguaína. Até esta terça-feira, 30, Araguaína já havia vacinado 6.105 idosos acima de 70 anos. A partir...