Vida Urbana Vacinação contra Meningite para adolescentes está disponível nos 139 municípios Público alvo é entre 11 e 12 anos e medida nacional ocorre após o aumento no número de óbitos causados pela doença

Está disponível nos 139 municípios tocantinenses a vacina Meningo ACWY para adolescente de 11 a 12 anos. A vacinação protege contra meningite e infecções generalizadas, causadas pela bactéria meningococo dos tipos A, C, W e Y e está incorporada no incorporada ao esquema de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS) desde a última quinta-feira, 23. A vacina para a...