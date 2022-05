Vida Urbana Vacinação contra Covid-19, influenza e tríplice viral segue neste final de semana no Busão da Saúde Veículo ficará estacionado na Avenida Tocantins, em Taquaralto e em mais três pontos da capital

Vacinas contra Covid-19, influenza e tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), serão aplicadas neste final de semana no Ônibus da Saúde que ficará estacionado em quatro pontos da cidade. Neste sábado (7), das 8 às 12 horas, as equipes de vacinadores da Secretaria Municipal da Saúde (Semus) vão atender no Busão da saúde. O Veículo ficará estacionado na Avenida ...