Vida Urbana Vacinação contra Covid-19, Influenza e outras doenças segue em 15 unidades de saúde da capital Semus também disponibiliza a partir desta segunda-feira, 21, em sete Unidades de Saúde da Família (USFs), aplicação de doses anticovid em crianças de seis meses a dois anos de idade, com comorbidades

Durante esta semana, em continuidade com a imunização anticovid, 15 Unidades de Saúde da Família (USFs) da capital, disponibilizam além das vacinas de rotina e influenza, as seguintes doses anticovid: 2ª dose do imunizante Astrazeneca para a população acima de 18 anos; 1ª dose da vacina da Pfizer e o reforço para o público acima de 12 anos de idade, assim como o...