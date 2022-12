Vida Urbana Vacinação contra Covid-19 e Influenza segue neste domingo, 18, na região sul de Palmas Aplicação das doses ocorre no horário das 8 às 12 horas, na feira coberta do Jardim Aureny I

A imunização contra a Covid-19 e Influenza (gripe), segue neste domingo, 18, na feira coberta do Jardim Aureny I, região sul da capital. Os atendimentos no local ocorrem das 8 às 12h. Estão disponíveis as doses dos imunizantes anticovid para a população a partir de três anos de idade. A vacina da influenza, por sua vez, destina-se ao público de seis meses acima. De acordo...