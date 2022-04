Vida Urbana Vacinação contra a influenza e o sarampo começa nesta quinta-feira em Gurupi Imunizantes para os grupos prioritários estão disponíveis em todos os postinhos da cidade

A Secretaria Municipal da Saúde (Semus) de Gurupi começou as Campanhas de Vacinação Contra a Influenza e o Sarampo nesta quinta-feira, 7. A vacinação acontecerá em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s). Palmas e Araguaína já vacinam desde a última segunda-feira, 4. A imunização contra as duas doenças será primeiramente para os profissionais de saúde e idosos a partir de 60 anos, confor...