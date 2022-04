Vida Urbana Vacinação contra a Covid-19 é retomada nesta segunda-feira; confira a programação nas unidades Unidades de Saúde da Família (USF) de Palmas ofertam as doses em diferentes horários desta segunda-feira, 25, até a próxima sexta-feira, 29

A vacinação contra a Covid-19 continua nesta segunda-feira, 25, e até a próxima sexta-feira, 29, as Unidades de Saúde da Família (USF) da capital seguem ofertando a dose sem a necessidade de agendamento para o público com 12 anos ou mais. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), podem ser imunizadas crianças de 5 a 11 anos, população com mais de 12 anos e...