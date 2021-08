Vida Urbana Vacinação contra a Covid-19 é liberada em Palmas para população com mais de 23 anos Cronograma na capital prevê ampliação para pessoas de até 20 anos nesta semana

Nesta terça-feira, 17, Palmas inicia a administração da vacina contra Covid-19 para o público com idade acima de 23 anos. No mesmo dia, a Secretaria Municipal de Saúde abre o agendamento para as pessoas com mais de 22 anos. Para se vacinar é necessário fazer o agendamento e comparecer ao local levando uma cópia do comprovante de endereço, documentos pessoa...