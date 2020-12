Vida Urbana Vacinação antirrábica em cães e gatos acontece neste sábado no Norte de Palmas Serão fornecidas 1.850 doses para animais com mais de três meses

Uma ação pontual de vacinação antirrábica animal acontece neste sábado, 12, em unidades de saúde de Palmas. A iniciativa segue até às 17 horas nas Unidades de Saúde da Família (USFs) da Arno 33 (307 Norte), Arne 64 (508 Norte), Arno 71 (603 Norte), no Centro Comunitário do Santo Amaro e também na Associação de Moradores do Lago Norte. Conforme a Secretaria Munici...