Vida Urbana Vacinômetro traz dados da vacinação e aponta apenas 3 mil aplicações das 33,6 mil doses enviadas Site da Saúde Estadual traz apenas números totais e não especifica dados individuais dos municípios, que até o momento indicam apenas 9,19% das doses destinadas aos 139 municípios já aplicadas nos grupos prioritários

A partir desta sexta-feira, 29, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) disponibilizou online os dados de vacinas recebidas, enviadas e já aplicadas nos 139 municípios tocantinenses. O Vacinômetro da Covid-19 disponível dentro do portal do Integra Saúde Tocantins, com informações sobre a pandemia, traz somente números totais e não especifica os dados dos municípios individual...