V Festival do Chambari em Paraíso abre inscrições para expositores Interessados podem se inscrever até o próximo dia 17

Estão abertas as inscrições para expositores que desejam participar do V Festival do chambari, que ocorrerá em setembro, conforme chamada pública da Prefeitura de Paraíso, cidade situada no centro-oeste do Estado. São disponibilizadas 19 vagas para expositores, distribuídos da seguinte forma: 4 vagas para o segmento de doces; 11 para pratos salgados à base de cha...