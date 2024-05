Vida Urbana Vítimas que morreram no acidente entre caminhão e carro na BR-235 são identificadas As informações são da Secretaria de Segurança Publica. O casal morreu no local

As duas pessoas que morreram no grave acidente na rodovia da BR-235 foram identificadas. As vítimas são Tereza Ferreira de Souza de 64 anos e Suzano Ribeiro de Sousa 69 anos. As informações são da Secretaria de Segurança Publica (SSP) Os corpos já foram submetidos a exames de necropsia e em seguida, entregues aos familiares para velório e sepultamento.&n...