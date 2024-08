Vida Urbana Vítimas de incêndio em propriedades rurais de Buritirana sofreram queimaduras até terceiro grau Três pacientes foram atendidos nas unidades de saúde da capital e depois transferidos para hospitais. Dois deles estavam em estado grave e apresentavam além de queimaduras, trauma de tórax e dificuldade para respirar, informou a Semus

Dois dos três pacientes vítimas do incêndio na zona rural do distrito de Buritirana, que foram atendidos nas unidades de saúde da capital, tiveram queimaduras de terceiro grau. As informações são da Secretaria Municipal da Saúde (Semus). Por meio de nota, a pasta divulgou nesta quinta-feira (29), que dois dos pacientes atendidos estavam em "estado gravíssimo aprese...