Vida Urbana Vítimas de acidente na TO-030 são pai e filho; batida aconteceu durante ultrapassagem Segundo a Secretaria da Segurança Pública, José Lopes da Silva, de 66 anos, morreu no local e Erielton Lopes da Silva, de 38 anos, está internado no HGP

As vítimas do acidente de trânsito na TO-030, no distrito de Taquaruçu, são pai e filho. José Lopes da Silva, de 66 anos, e Erielton Lopes da Silva, de 38 anos, estavam no carro que bateu de frente com um caminhão na noite desta sexta-feira (19). De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), José Lopes morreu no local e o filho está internado no H...