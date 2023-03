Nesta terça-feira, 15, ações de homenagens às vítimas da Covid-19 ocorrem em diversas regiões do país, organizadas por associações e instituições públicas. Em Palmas, o ato de solidariedade está previsto para ocorrer às 18h, no Parque dos Povos Indígenas, na região central da capital.

A mobilização é do Movimento Estadual de Direitos Humanos do Tocantins (MEDH/TO), que convida a população para participar das homenagens para somar com as promovidas nacionalmente pela Associação de Vítimas e Familiares da Covid-19 (Avico), além de outras entidades que atuam na defesa de direitos humanos.

O movimento sugere a utilização de velas, flores, roupas, cartazes e outras formas escolhidas para homenagear os familiares e amigos que morreram após serem diagnosticados pela doença.

O primeiro caso da doença no Estado foi confirmado no dia 18 de março de 2020. Mais de 4 mil pessoas morreram no Tocantins por complicações causadas pela doença, que teve 1,1 milhão de notificações e 366 mil casos confirmados até o momento.

No mesmo dia, a Avico promove no Senado Federal uma cerimônia que vai homenagear os quase 700 mil mortos pela covid em todo o país. A ocasião contará com exibição do documentário “Eles poderiam estar vivos”. Familiares das vítimas poderão levar flores e cartazes para o memorial no senado, que possui 27 prismas para representarem cada unidade da federação.