Vida Urbana Vítima reconheceu homem que esfaqueou ela e a mãe antes de passar por cirurgia, diz delegado Investigado pelo homicídio e tentativa de homicídio foi preso após se apresentar na 12ª Central de Atendimento da Polícia Civil de Gurupi. Ele tinha um relacionamento com a jovem de 26 anos, segundo a polícia.

Antes de passar por cirurgia, a jovem de 26 anos esfaqueada em Gurupi, sul do estado, informou a polícia quem havia cometido o crime. A mãe dela, Rosimeire Macedo Pereira, de 46 anos, também foi ferida e morreu. As mulheres foram atacadas na tarde de segunda-feira (12), na casa onde moram no setor Alvorada II. Conforme a Polícia Militar (PM) o ...