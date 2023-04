O depoimento dado à Polícia Civil (PC) por uma professora de 28 anos que trabalhava como secretária para José Aparecido de Sousa de Oliveira, o Zeca, secretário de Esporte, Cultura e Lazer, de Araguaína, embasa o afastamento do servidor até as investigações serem concluídas.

Ela relatou aos policiais que era importunada sexualmente pelo chefe diversas vezes. O secretário foi afastado de sua função até que seja concluída a investigação da polícia. A prefeitura divulgou a informação nesta quinta-feira, 6.

Durante o depoimento, a vítima disse que o secretário fazia comentários inapropriados para o ambiente de trabalho, como: “hoje seu decote está muito bonito”. Em outra ocasião, ele disse: “hoje sua bunda está muito bonita, parece que deu uma aumentadinha”.

Até a revelação do que parece ser um fetiche do homem aparece nas abordagens, segundo a vítima. “Você é cambotinha sabia? minha namorada é cambotinha também, eu me derreto todo com isso”.

A professora informou que o secretário a convidou para tomar um vinho junto com a ex-mulher, mas ela recusou o convite. Uma de suas colegas disse que o secretário comentou que se ela aceitasse o convite ele iria “pegar a vítima e a ex-mulher”, pois era um sonho da ex-mulher ficar os três juntos.

A vítima disse ainda em depoimento que os assédios iniciaram desde o meio do ano de 2021 e se intensificaram até o mês de agosto do mesmo ano. Informou que chegou a denunciar os assédios que vinha sofrendo para o chefe de gabinete da prefeitura, mas ele perguntou apenas se ela gostaria de ir para outra secretaria e ela respondeu que não.

No dia 13 de julho de 2022, ela conta que apareceram outras duas vítimas que reclamaram do mesmo comportamento do secretário ao chefe de gabinete da prefeitura.

As vítimas foram ouvidas separadamente e a vítima afirmou novamente o assédio que estava sofrendo, mas nenhuma providência foi tomada pela gestão.

A professora relata que o secretário até hoje manda recados, como “pode denunciar mesmo, ninguém tem provas contra mim eu vou ganha dinheiro com isso”

A vítima conta ainda que em decorrência dos constantes assédios desenvolveu crises de ansiedade e é acompanhada por psiquiatra.

Em nota, o secretário informou que até o momento, não foi notificado pela Justiça, mas que está à disposição das autoridades para prestar a declaração. Ele destacou que o afastamento serve para evitar que ele seja cobrado por usar do cargo público para coibir a investigação da polícia (confira a nota no fim da matéria).

Por meio de nota divulgada para a imprensa, a gestão ressaltou que não compactua com situações de assédio e que contribui com a investigação da polícia.

Nota do secretário

Eu decidi me afastar do cargo de secretário de Esporte, Cultura e Lazer de Araguaína, nesta quinta-feira, 6, para dar tranquilidade ao trabalho desempenhado na secretaria e não correr o risco de dizerem que eu estou usando meu cargo para coibir a investigação da Polícia Civil. Até o momento, sequer fui notificado pela Justiça e estou à disposição das autoridades para prestar a declaração.

Agradeço o empenho dos servidores, demais secretários municipais e o do prefeito Wagner Rodrigues para colocar em prática vários projetos que estive à frente, como as corridas de rua, o torneio de pesca, a construção dos pergolados, o festival gastronômico do Garimpinho, as escolinhas de futebol, reformas dos campos de futebol e praças, shows no Carnaval e no Araguaína para Cristo, a instalação de lixeiras nas principais avenidas, a revitalização e reabertura da Praça CEU junto com várias atividades culturais e esportivas no local, o Projeto Movimente-se, aulas de funcional e de muaythai, além do apoio aos atletas e artistas de Araguaína, inclusive, com curso para elaboração de projetos para buscar recursos federais.