Vida Urbana Vítima de afogamento em Novo Acordo pulou de balsa enquanto esperava o avô trazer refrigerante Adolescente pediu a bebida ao avô antes de sair da água e enquanto aguardava usou uma embarcação que enfeita a praia para saltar na água e desaparecer dentro da área de segurança. Danylle Pinheiro foi encontrada nesta sexta-feira, 4

A adolescente Danylle Pinheiro Rodrigues, 13 anos, vítima de afogamento na Praia do Borges, em Novo Acordo, estava no local a passeio com o avô que havia levado os netos para a praia, onde acamparam com uma barraca de praia. O relato é de um tio da vítima, de 27 anos, que registrou o encontro do corpo da sobrinha nesta sexta-feira, 4, na 80ª Delegacia de Polícia de N...