Vida Urbana Vírus em Manaus pode resistir à imunidade criada por infecções anteriores Artigo na “Lancet” fala da nova cepa, analisada por cientistas, e que há indicação de taxa de transmissão maior

A cepa do coronavírus identificada no Amazonas pode contaminar pessoas com imunidade criada por infecções anteriores, de acordo com artigo científico publicado na revista científica britânica The Lancet na última quarta-feira (27). O estudo foi produzido por 23 cientistas de diferentes países, incluindo pesquisadores brasileiros da Ufa...