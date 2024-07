Vida Urbana Vídeos mostram sequência de carros pulando quebra-molas dias antes de acidente que matou empresário Vários veículos foram filmados passando pela lombada em alta velocidade. Conforme o DNIT, implantação do obstáculo foi feita após um estudo técnico que apontou viabilidade da obra.

Dias antes do acidente em um quebra-molas da BR-010 que resultou na morte de um empresário carbonizado, em Palmas, vários veículos foram filmados pulando o obstáculo em alta velocidade. As imagens foram feitas pelo assistente de gerenciamento de risco, Eduan Luciano Daniel, que chegou a ligar para a Polícia Rodoviária Federal (PRF) relatando o problema. "Eles me disseram que, in...