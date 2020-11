Vida Urbana Vídeo mostra momento que homem coloca fogo em rádio educativa em Alvorada e acaba se queimando; veja Imagens divulgadas nesta segunda-feira, 9, mostram ataque ao veículo de comunicação, realizado no último dia 5 de novembro

As imagens recuperadas de um circuito de vigilância e divulgadas pela TV Anhanguera nesta segunda-feira, 9, mostram o momento exato que o suspeito de atear fogo em uma rádio educativa em Alvorada do Tocantins, invade o local para cometer o crime e termina queimado após uma explosão. O caso ocorreu na última quinta-feira, 5, por volta das 2h13, no prédio da emisso...