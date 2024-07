Vida Urbana Vídeo mostra momento que caminhonete atinge carro em lombada e mata empresário carbonizado na BR-010 Imagens mostram o momento exato da batida que vitimou o empresário Elismar Caetano Moreira no último sábado (27)

Um vídeo de câmera de segurança mostra o momento exato em que a caminhonete bate na traseira do carro do empresário Elismar Caetano Moreira, de 57 anos. Ele morreu após ficar preso às ferragens e não conseguir sair do veículo em chamas. A batida aconteceu neste sábado (27) em uma lombada recém-instalada no perímetro urbano da BR-010, em Palmas. ...