Vida Urbana Vídeo mostra momento que balsa bate em pilar de ponte em construção na divisa entre Pará e Tocantins Balsa transportava veículos pesados, entre eles ônibus rodoviário, caminhão e van. Ninguém ficou ferido, mas uma moto acabou caindo dentro do rio

Uma das balsas que faz travessia entre Xambioá, no norte do estado, e São Geraldo do Araguaia (PA) bateu em um dos pilares da ponte em construção sobre o Rio Araguaia. Ninguém ficou ferido, segundo a Pipes, empresa responsável pela embarcação. Um vídeo publicado na página @bocamiudadotocantins mostra o momento do impacto, quando é possível escutar o barulh...