Vida Urbana Vídeo mostra incêndio que destruiu estabelecimento comercial em Buriti Fogo controlado pelo Corpo de Bombeiros começou após um curto-circuito no padrão de energia

Atualizada às 16:01 Um estabelecimento comercial ficou totalmente destruído após um incêndio na madrugada desta quarta-feira, 29, em Buriti, no Bico do Papagaio. Alguns vídeos mostram as chamas tomando todo o estabelecimento e passando do telhado do prédio, onde eram comercializados materiais para construção e produtos agropecuários. A informação é que não hou...