Vida Urbana Vídeo mostra cinco PMs tentando render homem com socos e mata-leão em praia Confusão aconteceu em uma praia em Aguiarnópolis, no norte do Tocantins. A conduta dos agentes repercutiu nas redes sociais.

Uma confusão em uma praia de Aguiarnópolis, no norte do Tocantins, resultou em uma intervenção policial com uso de força. Pelo menos cinco policiais militares foram filmados tentando conter um homem com cassetetes, chutes e socos. A conduta dos agentes repercutiu nas redes sociais. A abordagem foi registrada no domingo, 7 de julho, na Ilha do Cabral. Os policiais que ap...