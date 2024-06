Vida Urbana Vídeo mostra acidente com globo da morte que deixou três motociclistas feridos em circo Dois pilotos tiveram ferimentos leves e um foi encaminhado para a UPA. O acidente aconteceu durante ensaio dos pilotos para apresentação

Três motociclistas ficaram feridos após um acidente durante ensaio de manobras no globo da morte. Os pilotos fazem parte do circo Broadway que está em Palmas, na Praça do Bosque. Uma das vítimas foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento e passa bem, segundo os responsáveis pelo circo. Imagens divulgadas nas redes sociais, mostram as quatro motos fazendo ma...