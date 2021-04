Vida Urbana UTIs bloqueadas: TO libera um leito em Palmas e prevê regularização em Araguaína na sexta Dos 17 leitos, 16 seguem bloqueados devido o baixa no estoque de kit intubação e a Saúde Estadual informou que somente tem previsão de regularização para os leitos em Araguaína, os demais ainda não há data

Após 17 leitos de UTI Covid-19 ficarem bloqueados devido a baixa nos estoques do kit de intubação, o Tocantins liberou um desses leitos nesta quinta-feira, 22. A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) liberada é do Hospital Geral de Palmas. As demais 16 vagas que seguem fechadas, com previsão para regularização nesta sexta-feira, 23, de leitos em Araguaína, já os demais não há ...