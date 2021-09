Vida Urbana Usuários mais uma vez reclamam dos horários nas linhas de ônibus de Paraíso a Palmas Desde semana passada que população pede, através de um requerimento, que as linhas que operam às 6h40 com saída de Paraíso e às 13h com saída de Palmas voltem a funcionar

Os usuários do transporte coletivo intermunicipal da linha que opera de Palmas a Paraíso e vice-versa, mais uma vez reclamaram que os horários doa veículos não estão atendendo as necessidades do público e há superlotação nos veículos. “Está da mesma forma e nada mudou, sem previsão de mudança”, completa a servidora pública Fernanda Mila Rodrigues, que todos os d...