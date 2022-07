Tribunal de Contas do Estado (TCE) publicou no Boletim Oficial de sexta-feira, 8, a volta da obrigatoriedade no uso de máscara de proteção individual nas dependências do tribunal.

A portaria n° 466/2022 informa que a decisão é devido ao aumento no número de novos casos da Covid-19 registrados no Tocantins.

De acordo com o documento, a medida segue as normas da Organização Mundial de Saúde (OMS) e Ministério Público (MP). “Durante a permanência nas dependências do Tribunal de Contas, os usuários internos e externos, deverão, obrigatoriamente, utilizar máscaras de proteção facial da forma adequada, ou seja, de modo que encubra o nariz e a boca, observando-se, também, as demais normas de higienização estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e Ministério da Saúde”.

O Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES) publicado na sexta-feira, 8, traz 978 casos confirmados de Covid-19, desse total, 373 registrados nas últimas 24h. O Tocantins acumula 328.085 casos confirmados da doença

A portaria que volta a exigir o uso de máscara no TCE começa a entrar em vigor nesta segunda-feira, 11.