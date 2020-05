O Governador do Tocantins anunciou nesta terça-feira, 5, aos integrantes do Comitê de Crise para Prevenção da Covid-19, que vai publicar novas medidas para aumentar o combate ao novo coronavírus (Covid-19). De acordo com o executivo estadual, o uso de máscaras passará a ser obrigatório em todo o Estado e barreiras sanitárias serão instaladas em suas divisas. O decreto com as medidas será publicado no Diário Oficial (DOE) desta terça.

De acordo com o governo, a recomendação aos municípios é para que voltem a adotar a modalidade de Distanciamento Social Ampliado (DAS), aquele que não se limita a grupos específicos, exigindo que todos os setores da sociedade permaneçam em casa durante a vigência dos decretos dos gestores locais, restringindo ao máximo o contato entre as pessoas.

Barreiras Sanitárias

A publicação também vai trazer a normatização das atividades das barreiras de aconselhamento sanitário nas divisas do Estado, que deverá ocorrer “de forma sinérgica e intersetorial entre a Secretaria de Estado da Saúde e as forças de segurança, com a colaboração da equipe fazendária e de fiscais e agentes da Agência de Defesa Agropecuária do Tocantins (Adapec)”, informou o Estado.