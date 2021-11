Vida Urbana Uso de máscara não será mais obrigatório em Araguaína Prefeitura justifica a medida com base na redução do número de casos de covid-19 na cidade e na baixa ocupação dos leitos de UTI

A Prefeitura de Araguaína publicou nesta sexta-feira, 5, novas medidas quanto à obrigatoriedade do uso de máscara em locais públicos e privados da cidade.. De acordo com o decreto nº 078/21, do Diário Oficial 2419, fica facultativo o uso da máscara de proteção individual nesses locais. A prefeitura justifica a medida com base na redução do número de casos de covid-19 n...