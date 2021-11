Vida Urbana Uso de máscara em locais abertos passa a ser facultativo a partir desta quarta-feira, no DF A utilização do EPI (equipamento de proteção individual) continua obrigatória em espaços fechados

O uso de máscaras em locais abertos passa a ser facultativo no Distrito Federal a partir desta quarta-feira (3). A utilização do EPI (equipamento de proteção individual) continua obrigatória em espaços fechados. O uso de máscaras era exigido no DF desde abril de 2020 em espaços públicos, abertos ou fechados. As regras para a flexibilização do EPI foram publicadas pelo g...