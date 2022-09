Vida Urbana Uso de máscara deixa de ser obrigatório nas unidades de saúde de Gurupi Adoção da medida é devido a redução de casos de Covid-19 no município

A Prefeitura de Araguaína publicou na segunda-feira, 19, no Diário Oficial do Município, o decreto nº 1.107 com novas normativas quanto à obrigatoriedade do uso de máscaras. De acordo com o decreto, os estabelecimentos e unidades de saúde de Gurupi, região sul do estado, deixam de exigir o uso de máscaras de proteção facial. De acordo com o município, o uso do ite...