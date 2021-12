Vida Urbana Uso de Coronavac no Brasil despenca para menos de 10% Imunizante não deve ser comprado pelo governo federal no próximo ano

A vacina que deu início à imunização contra Covid-19 no Brasil e chegou a 85% das doses aplicadas em março, agora tem menos de 10% das aplicações --e não deve ser comprada pelo governo federal no próximo ano. A Coronavac alcançou o braço dos brasileiros em janeiro. Foi o imunizante mais ministrado até abril contra Covid-19, com quase 40 milhões de doses aplicadas nesse ...