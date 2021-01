Vida Urbana Usando nome falso, foragido do Distrito Federal é capturado em Porto Nacional Indivíduo tem condenação por tráfico de drogas em Planaltina (DF) e por estupro de vulnerável no Tocantins

Na manhã do último sábado, a Polícia Civil prendeu, em Porto Nacional, um homem de 53 anos com condenação por tráfico de drogas no Distrito Federal considerado foragido da Justiça. O indivíduo, que deveria cumprir nove anos e seis meses pelo crime, se escondia no município tocantinense e região. Segundo a Polícia Civil, a equipe recebeu informações sobre o parade...