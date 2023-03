O fechamento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Taquaralto, localizado no Setor Sul, inaugurada há 1 ano e quatro meses, e orçada no mais de R$ 1,5 milhão, tem causado diversos problemas à população, entre eles a superlotação da Unidade do Pronto Atendimento Sul (UPA Sul), localizada no Jardim Aureny II.

A prefeitura justifica que a UPA Taquaralto, recebe provisoriamente os serviços da Policlínica de Taquaralto, que passará por uma reforma e ampliação e local.

A UPA Sul agora é a única que, a partir de segunda-feira, 20, passou a atender as urgências e emergências em saúde na região de Taquaralto, Aurenys, Santa Bárbara e bairros vizinhos.

O Jornal do Tocantins percorreu a UPA Sul e encontrou moradores revoltados com a superlotação da unidade.

O pedreiro de 45 anos, Antônio Francisco, que estava aguardando atendimento para a filha de 10 anos há quase duas horas, disse que todas as vezes em que precisava de atendimento, se dirigia à UPA no Setor Sul, porque segundo ele, era menos lotada. Hoje o pedreiro precisou ir na UPA do Aureny II e não gostou da mudança. “Eu acho um absurdo isso, uma UPA dessa aqui, uma só, numa região dessa para atender tantos bairros, eu acho muito errado“.

A doméstica Rosana Maria, de 30 anos, reclamou da superlotação e da demora, “o atendimento hoje está pior, tá demorando muito, tem muita gente aqui, se aqui fora está assim, imagine lá dentro”.

Nossa equipe falou com dois funcionários que não quiseram se identificar, que relataram o aumento do fluxo de pacientes em pelo menos 30% desde segunda-feira, 20.

Policlínica de Taquaralto no lugar da UPA

O JTo também percorreu pelo novo endereço da Policlínica, onde funcionava a UPA Taquaralto e encontrou moradores que não sabiam do fechamento.

O Gerente de vendas Alex Nascimento Carvalho, de 31 anos, e a esposa, Simone Letícia Pereira de Andrade, de 36 anos, foram com a filha de 7, no novo endereço da Policlínica, porque achavam que a UPA Taquaralto ainda estava funcionando. Eles não sabiam do encerramento da unidade.

“Foi do nada que a prefeitura desativou a UPA, a gente estava acostumado a vir aqui, tínhamos um atendimento bom e rápido, desnecessário ter desativado essa Unidade. A gente tá em tempo de chuva, nesta época é muito propício à doença, a vários tipos de vírus diferente, então quanto mais UPA tiver funcionando, melhor”.

A confeiteira Maristela Costa Chagas, de 46 anos, que precisou ir à farmácia da Policlínica nesta manhã, disse que ficou sabendo da mudança para o novo endereço apenas ontem. Ela relata que faltou à prefeitura avisar à população com antecedência sobre a desativação. “Acredito que da forma que foi feita sem planejamento, a gente não foi avisado. Precisei vir aqui pegar remédio para meu pai, mas sabia da mudança, e quem não sabe, quem tem problema de saúde e não consegue se deslocar?”

Caso que ocorreu com a doméstica Maria das Graças Oliveira, de 72 anos, que foi à Policlínica, no endereço antigo, para pegar seus remédios na farmácia, e não gostou de encontrar o local fechado.“Não gostei da mudança, bota a gente para um lado, bota pro outro. Não avisa, agora eu vou ter que sair daqui e ir lá.

Na segunda-feira a prefeitura de Palmas comunicou sobre a desativação da UPA do Setor Sul, e da mudança de endereço da Policlínica, e de acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (Semus) a assistência à população não será prejudicada.

A Semus informou ainda que conforme o perfil epidemiológico e populacional da capital, o município necessitaria apenas de uma UPA do porte já existente, para atendimento de urgência e emergência.

Em relação a policlínica, a Semus disse ter planejado desde o ano passado iniciar em abril deste ano as obras de reforma e melhorias em diversas unidades e estabelecimentos de apoio à saúde pública.